Non solo Paulo Dybala, interrogato martedì dalla Guardia di Finanza. Anche Rolando, attualmente alla Fiorentina, è finito nel mirino dei pm torinesi Marco, Marioe Ciro, che lo hanno ascoltato nell'ambito delle indagini per un possibile nuovo filone dell', ovvero quello che comprendeCeduto dallaall'nel 2018 per, come spiega Tuttosport il centrocampista napoletano è stato riacquistato due anni più tardi sulla stessa rotta per. L'ipotesi dell'accusa è che dietro il diritto disi celasse in realtà un obbligo di riscatto alla stessa cifra della cessione, un accordo custodito all'interno di unatra le due società. Tra coloro che sono stati interrogati per cercare sostegno a questa teoria anche il papà e agente del calciatore, oltre che il vice presidente friulano Stefanoe l'ex dirigente dei torinesi MaurizioL'investimento per riportare Mandragora a Torino - fa notare TS - è stato comunque differente rispetto alla cifra inizialmente sborsata dall'Udinese: 26 milioni per l'andata, 16 compresi bonus per il ritorno. E l'episodio, peraltro, non è stato di certo un unicum, considerando per esempio il caso: l'attaccante è passato nell’estate 2019 dall’alin prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, impegno onorato da Grifone nel settembre 2020, appena pochi giorni prima che i nerazzurri lo riportassero a loro volta a casa per una cifra del tutto analoga.E ora? L’indagine dellaè chiusa, ma l’attività integrativa non è soggetta ad alcun limite cronologico e può portare aal momento del processo. "Eventuali nuovi documenti depositati, da qui all’, potrebbero però portare a uno slittamento di quest’ultima, qualora la difesa avanzasse la richiesta al fine di analizzare a fondo gli elementi e questa venisse accolta" si legge ancora su Tuttosport. "E sul fronte sportivo, invece? I quaranta giorni di proroga sulla chiusura del secondo fascicolo da parte del procuratore federale Giuseppe, in questo caso, si sposano perfettamente con la possibilità di accogliereall’interno del filone sulla. Gli ipotetici reati rientrerebbero nuovamente nel perimetro dell’, quello relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ma potrebbero aprire anche a un differente – seppur improbabile – scenario. Se venisse rilevato un eccessivo ampliamento dell’oggetto di indagine e/o dei soggetti coinvolti, infatti, Chiné potrebbe anche decidere di inaugurare un".