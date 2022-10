Come racconta Tuttosport, nell'inchiesta Prisma, tra gli imputati, sul fronte bianconero, anche il presidente Andrea Agnelli per il quale venne chiesto un anno di inibizione e l’allora direttore sportivo Fabio Paratici, 16 mesi, oltre a 800 mila euro di multa per la società. Ma in primo e poi in secondo grado tutti assolti e zero euro di multa. Dopo questo doppio finale, e sondando negli ambienti interessati, risulterebbe ora una Procura federale piuttosto prudente per non sconfinare nel “tiepida”, sulla possibilità di tornare in maniera decisa alla carica ai danni della società bianconera.