Relatore: "Rimaniamo distanti, sul fatto che lei sia PM e io avvocato, lei tifa NAPOLI e io tifo Inter"

Santoriello PM inchiesta Prisma: "Vabbè, dai, basta no JUVENTUS" pic.twitter.com/W5JRdtwoOc — Colpo Gobbo (@ColpogobboYtube) February 6, 2023

“ODIO LA JUVENTUS”



“COME PUBBLICO MINISTERO SONO ANTIJUVENTINO”



“CONTRO I LADROCINI IN CAMPO”



questo è Ciro #Santoriello..PM che ha indagato sulla @juventusfc nell’inchiesta Prisma.



Questo paese mi fa sempre più schifo!pic.twitter.com/LcpRAyzoJ4 — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) February 6, 2023

. A pronunciare la battuta è Ciro, PM dell'che sta coinvolgendo il club bianconero sulla, al centro di un video diventato subito virale sui social scatenando la rabbia dei tifosi.- Le immagini risalgono a una conferenza del 2019. Un siparietto ironico, con il relatore di turno che scherza: "Rimaniamo distanti, sul fatto che lei sia PM e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter". E Santoriello risponde scherzando: "Vabbè, dai: basta non Juventus".- E non è finita qui, perché in un altro video lo stesso Santoriello aggiunge, senza mezzi termini: "Sì lo ammetto, io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus" (il pubblico ride, ndr.). "E come Pubblico Ministero sono anti juventino... Contro i ladrocini in campo...".