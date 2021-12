Il nuovo filone dell'inchiesta Primsa, che si concentra sui rapporti del club con Cristiano Ronaldo e che ha dato il via al uovo decreto di perquisizione e sequestro, come comunicato dalla Juventus, ha avuto il suo via con un'intercettazione che ha fatto suonare il campanello d'allarme negli uffici della procura di Torino. Questa l'intercettazione, riportata dai media, tra l'avvocato Gabasio e Federico Cherubini: "Ti dico solo questo: ho fatto un discorso con il pres (verosimilmente il presidente Andrea Agnelli, ndr.). Gli ho detto che io non arriverei a fare la causa contro di loro. Fede, ti spiego solo perché noi abbiamo quella carta lì che tecnicamente non deve esistere. Se salta fuori ci saltano tutti alla gola sul bilanci... i revisori e tutti... poi magari dobbiamo fare una transazione finta..."