Sulle pagine dei giornali di questa mattina, da Gazzetta dello Sport al Corriere della Sera, compaiono alcuni stralci dell’udienza di fronte ai PM, nell’ambito dell’inchiesta Prisma, di Maria Cristina, componente deldal 29 ottobre 2021 fino al 5 gennaio scorso, data delle dimissioni. Zoppo racconta di essersi sentita, nello svolgere il lavoro di controllo all’interno del Cda bianconero: “”.Zoppo parla ai pm torinesi per oltre 5 ore e racconta l’aria nelle alte sfere del club bianconero, mesi di riunioni e discussioni fino alla delibera Consob sulla non conformità del bilancio al 30 giugno 2022: “”.Prosegue l’ex sindaca: “. Noi eravamo venuti a conoscenza dell’esistenza delle carte della Procura che evidenziavano un breach nei sistemi di controllo (side letter)». Il progetto di bilancio sarà poi approvato dal CdA “senza avere contezza dell’esito dell’attività del revisore.”. Secondo la valutazione personale di Zoppo, “accettare i rilievi avrebbe sgonfiato la linea difensiva in sede penale”.Prosegue poi la ricostruzione del clima e dello scontro interno, dal Corriere: Il consiglio vuole spostare l’assemblea, ma «senza alcun impegno o previsione» di rivedere i conti: «su questo punto è iniziato lo scontro, il challenge con il cda». C’era il rischio di eventuali sanzioni sportive: «Al collegio sindacale non interessava nulla questo, perché se un bilancio è non corretto, è non corretto». Altra anomalia: «Non mi è capitato che gli Avvocati avessero un peso così significativo». Dunque, i sindaci chiedono di modificare il bilancio, per le manovre stipendi («trovino diverso trattamento»). Sulle plusvalenze invece: «Abbiamo parlato con il revisore e abbiamo ritenuto che il metodo da lui utilizzato conducesse ad esiti non irragionevoli».Il 25 novembre Zoppo riceve da Marilungo la notizia delle dimissioni e nel cda –“tesissimo” -, di tre giorni dopo: domanda più volte che venga letta la lettera di dimissioni di Marilungo, come dalla stessa richiesto, ma non viene ascoltata: «». Prende la parola: «Permettete al revisore di pronunciarsi». Lì, con i sindaci collegati da remoto, per 50 minuti «viene interrotto l’audio della riunione». Protesta: «Quanto ci mettete a fare la traduzione di due pagine?». Domanda dei pm: di fatto vi hanno estromesso dal consiglio? Risposta: «Eh». Alla ripresa, i sindaci vengono sottoposti a una serie di domande, con un senso: «Metterci in cattiva luce e crearci una forte sensazione di disagio. Anche Forte (altro sindaco dimessosi, ndr) era in difficoltà. Questa è stata una mitragliatrice».