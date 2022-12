manager del gruppo Unipol e presidente dell’Associazione piccoli azionistiAlla domanda se fosse un attacco personale ha risposto così: "di cui ho massimo rispetto e fiducia, e non soltanto per quella di Torino. Vedrei la questione da un’altra angolazione: la Juve è quotata in Borsa a differenza delle altre società, fa parte di un gruppo di caratura mondiale come Exor, il prossimo anno saranno 100 anni che la famiglia Agnelli ne detiene la proprietà, ha dimensione che nessuno ha nel calcio italiano: se qualcuno inizia a fare inchieste parte da quella più grande...