Nuovi racconti riguardo all'Inchiesta Prisma. Come svela La Stampa, il capitano di alloraavrebbe rassicurato i compagni attraverso la chat di gruppo su Whatsapp, acquisita dagli inquirenti e in particolare dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio: "Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione". E poi ancora: "Per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi. Ci sarà chiesto di non parlare nelle interviste sui dettagli di questo accordo".