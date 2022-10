La cosiddettadel marzo 2020, al centro dell'della, sembra aver creato qualche perplessità anche tra gli stessi giocatori della. Stando a quanto riportato da La Stampa, i primi a manifestare dubbi all'interno dell'ormai famosadi squadra erano stati Gonzaloe Paulo, che avevano chiesto espressamente il motivo per cui avrebbero dovuto dovuto rinunciare ai loro compensi (quelli relativi alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, stando alla comunicazione della società sull'intesa raggiunta con calciatori e allenatore). Tuttavia secondo l'accusa, come ricostruito anche da Calcio e Finanza, sarebbe stata di altro tenore la scrittura privata tra il presidente Andreae il capitano Giorgio, tra i documenti sequestrati dalla. "Tre delle quattro rate – si legge – saranno redistribuite sui contratti in essere" nella stagione successiva.Opzione che sarebbe stata confermata dallo stesso difensore su WhatsApp: "Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione". E poi ancora: "Per questioni legislative dila comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi. È chiesto di non parlare nelle interviste sui dettagli di questo accordo".La chat è stata acquisita dal procuratore aggiunto Marco, che coordina l'inchiesta insieme ai pm Marioe Ciro. L'accusa è che la Juve, tramite, avrebbe nascosto "l'erosione del capitale sociale" così da "proseguire indebitamente" la negoziazione del titolo in Borsa.