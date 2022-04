Ieri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. La scorsa settimana erano già stati ascoltati Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro per lo stesso motivo. Eccoli, i nomi degli interrogati dalla Procura. Nessuno è indagato, tutti sono stati convocati come persone informate dei fatti, per cercare di ricostruire la cosiddetta “manovra stipendi” relativa alle stagioni 2019-20 e 2020-21, su cui il pool della Procura di Torino, composto da Ciro Santoriello, Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio, sta indagando nell’ambito dell’inchiesta Prisma.