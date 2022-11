Come racconta La Gazzetta dello Sport, oltre ai dirigenti Juve, per gli altri (tra cui c’è anche l’ex capo dell’area sportiva, ora al Tottenham), indagati per false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti (tutti reati riconducibili al falso in bilancio) dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. La Procura però rinuncerà all’appello contro la decisione del gip di non concedere le misure di custodia cautelare: i pm avevano chiesto l’interdizione dalle cariche per Agnelli e altri dirigenti motivandola con il rischio di approvazione di un altro bilancio falsato (e quindi reiterazione del reato), esigenza venuta meno con le dimissioni del presidente.