Come racconta Gazzetta, i documenti trasmessi dalla Procura di Torino ai colleghi delle sedi in cui sono ubicate le società coinvolte in affari sospetti con la Juventus stanno portando, di fatto, all’allargamento dell’inchiesta Prisma. La magistratura di Cagliari, alcuni giorni fa, ha aperto un fascicolo sull’operazione che portò nel luglio del 2018in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto per 9 milioni di euro. Ora è il turno di un altro trasferimento, quello che si concretizzò tra il gennaio 2018 e il giugno 2019 con il passaggio di Riccardo Orsolini dai bianconeri al Bologna per 15 milioni. E sul quale hanno iniziato a indagare sia la Procura di Bologna che la Procura federale, con tanto di ispettori inviati a Casteldebole.