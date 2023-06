Confermata la data in cui ci sarà la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale nell’ambito del processo “Prima” sulle plusvalenze Juventus, ovvero il 6 settembre, come riporta l'Ansa. La Suprema Corte dovrà decidere in questa occasione se il procedimento resterà a Torino o se dovrà essere spostato a Roma o a Milano, come ha chiesto la difesa della società bianconera. La prossima udienza in calendario è fissata il 26 ottobre ma se il processo sarà spostato, il procedimento verrà chiuso per farlo ripartire nella nuova sede.