In vista dell'udienza preliminare del 10 maggio, il lavoro dei pm torinesi sull'inchiesta Prisma, che coinvolge la Juventus e i suoi vertici dirigenziali, non si é interrotto. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “I pm torinesi hanno depositato gli ultimi atti integrativi in vista del 10 maggio. Centinaia di pagine che raccolgono il lavoro svolto nell’ultimo mese”.