Tra 6 giorni, il 10 maggio, lae 12 imputati, tra cui i vertici del club bianconero prima della rivoluzione societaria, si ritroveranno di fronte aldi Torino Marco Picco per la ripresa dell’udienza preliminare, dopo il rinvio del 27 marzo. In quella data, inoltre, sarà discussa anche la competenza territoriale.Nel frattempo, non si è interrotto il lavoro dei pm di Torino. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport: “I pm torinesi hanno depositato gli ultimi atti integrativi in vista del 10 maggio.”.