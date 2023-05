E le altre?non solo la. Anzi. Dopo il lavoro dellache ha portato alla penalizzazione più multa per i bianconeri, anche le altre Procure territoriali si sono mosse e lo stanno facendo ancora adesso. Del resto, come ripetuto a più riprese, se la Juventus commetteva degli illeciti con plusvalenze fittizie, questi illeciti venivano compiuti con altri club. Quali? Restando nell'ambito plusvalenze, si ripartirebbe almeno da Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. Poi la situazione del Napoli, che sarà evidenziata a partire dalla prossima stagione.Ribadiamo: la Juventus è stata penalizzata e punita per il "sistema plusvalenze", non per la plusvalenza in sé, che di illecito ha ben poco. Eppure ora l'attesa si sposta sugli altri scenari e i diversi club. In particolare quello campione d'Italia: gli occhi sono sul caso Osimhen e la cessione dei due giovani giocatori che mai hanno messo piede al Lille in cambio del super centravanti, autore di una stagione strepitosa e di fatto mvp dell'anno dello scudetto. Cosa succederà? Dipenderà intanto tutto dalla solerzia della Procura. La prima mossa, a Napoli, è stato chiedere altri sei mesi per approfondire le indagini. Dopo la penalizzazione alla Juventus, se sarà evidenziato un sistema anche alle spalle del club azzurro, allora potrebbero arrivare sanzioni.