Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Paolo, segretario della, il prossimo dirigente ad essere interrogato nell'ambito dell', che procede a ritmi serrati. Dopo le audizioni di Federico Cherubini (durata 9 ore) e di Maurizio Arrivabene (più di 4), oggi potrebbe toccare anche a Giovanni, responsabile dell'(per cui sono tante le plusvalenze sospette a bilancio); infine sarà la volta di Cesare, avvocato che dal 2021 è responsabile degli affari legali della Juventus. Tutte persone informate sui fatti e non coinvolte direttamente nell'inchiesta.Quest'ultimo, che risponde direttamente ad Andrea, è stato tirato in ballo dall'ormai celebre intercettazione sulla. Successivamente sarà la volta degli indagati con i primi, a partire dagli ex CFO e dirigente finanziario Stefanoe Marco, a cui farà seguito il nuovo CFO Stefano. Infine, per chiudere in tempi brevi il giro di audizioni, toccherà ad, anche se la lettera di convocazione non è ancora stata spedita. Entro 15 giorni, prima di Natale, tutto il faldone verrà chiuso e poi trasmesso alla Procura sportiva che dovrà avviare il proprio iter.