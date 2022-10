Nella giornata di ieri, Andreaha convocato tutti i dipendenti della Juventus, compresa l'area tecnica - dunque Allegri, Cherubini e gli allenatori del settore giovanile), per spiegare la posizione della società. Davanti ai legali del club, il presidente ha ribadito la convinzione di aver agito nel rispetto delle regole. Il riferimento è naturalmente a quanto accaduto lunedì scorso, quando la Procura di Torino ha annunciato la chiusura delle indagini dell'inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus e i suoi dirigenti."Noi a norma", le parole di Agnelli ai dipendenti, raccolte da La Gazzetta dello Sport. Nell'occasione, dunque, il presidente ha voluto ribadire l'estraneità ai fatti, in netta contrapposizione con gli inquirenti. La vicenda ora può avere dei risvolti anche a livello sportivo. La Procura Federale, infatti, ha già contattato la Procura di Torino per chiedere gli atti relativi alla chiusura delle indagini.