L'avvocato Cataldo Intrieri, intervistato da, ha commentato la decisione della Procuratore Generale della Corte di Cassazione secondo cui il processo dell'inchiesta Prisma in cui è coinvolta la Juve dovrà essere spostato dalla Procura di Torino a quella di Milano: "I precedenti in materia sono assolutamente costanti e granitici nello stabilire che, per il reato di false comunicazioni al mercato, la competenza sia del luogo dove è stata diffusa la notizia. Ovvero, in questo caso, di Milano, dove ha sede la Borsa.. Anche precedenti sentenze delle Sezioni Unite sostengono con chiarezza il contrario».QUALCOSA NON TORNA - "E quindi sorge spontanea, innanzitutto, una domanda:E io mi chiedo il perché di tanta ostinazione, soprattutto pensando ai risvolti già andati in scena sul piano sportivo. Il processo, in quell’ambito, è stato riaperto e si è poi concluso in maniera definitiva solo in forza degli atti istituiti dalla Procura di Torino che, con ogni probabiliIntendiamoci: gli atti d’indagine di una magistratura non competente, per legge, mantengono comunque la loro validità. Ma porsi delle domande, a questo punto, diventa inevitabile"."Intanto a settembre arriverà la decisione della Cassazione, quindi a ottobre si dovrà nel caso attendere la sentenza di incompetenza da parte del giudice torinese. A quel punto andrà individuato un nuovo gup e fissata una nuova data per l’udienza preliminare: il processo a Milano, dunque, non partirà prima di fine anno. E, soprattutto, bisognerà comprendere quali siamo le valutazioni dei pm milanesi, ch