Se nelle ultime settimane le maggiori attenzioni erano state rivolte al filone della "manovra stipendi",O almeno è quello che spera la Procura Federale cheLe società che rischiano quindi un nuovo procedimento sono Sampdoria, Genoa, Pro Vercelli, Pisa, Parma, Empoli, Chievo, Novara e Pescara). Non rientra tra questo il Napoli, che era stato indagato anch'esso per l'operazione che aveva portato l'acquisto di Victor Osimhen.Dopo aver letto le carte dei pm di Torino,Il caso infatti si può riaprire solo se esistono nuovi elementi significativi. Nel comunicato della FIGC, viene infatti spiegato che la richiesta della Procura arriva "rispetto a quelle per le quali ha già esercitato l’azione disciplinare dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva nell’ambito dell’indagine ‘plusvalenze’ della stagione sportiva 2021-2022".- Ricordiamo che il 15 aprile 2021,. Il Tribunale infatti, aveva accolto in pieno la tesi della difesa che contestava il metodo con cui la procura federale aveva provato a stabilire un "prezzo giusto" per i cartellini dei giocatori ceduti o acquistati durante il calciomercato. Per il Tribunale non ci sarebbe stata neanche alcuna: "violazione delle norme federali in materia gestionale ed economica".Non c'era quindi nelle richieste della Procura nessuna sanzione legata a penalizzazioni di punti o addirittura retrocessioni.