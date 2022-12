"Ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle societàe di 52 dirigenti delle medesime società sportive, chiedendone la condanna alle sanzioni che verranno rispettivamente richieste nel corso dell'udienza di discussione del ricorso di fronte alla Corte Federale di Appello." questo il comunicato della FIGC in relazione alla richiesta di riapertura dell'inchiesta prisma sul tema delle plusvalenze. In tutto sono nove le società coinvolte, due in meno rispetto alle 11 che furono sotto indagine nel precedente procedimento.