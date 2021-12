, che insieme al collega Ciro Santoriello coordinano le indagini della guardia di finanza. Manna, che non è nell'elenco degli indagati ma è stato sentito come persona informata sui fatti (verbale secretato), ha chiuso il primo giro di colloqui. Come scrive il Corriere della Sera, ora i pm e i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza si concentreranno sull’esame dei documenti sequestrati e sulle copie forensi del contenuto di pc e hard disk. Un materiale immenso nel quale gli investigatori sperano ancora di rintracciare la «famosa carta» di Cristiano Ronaldo. E in questo senso resta viva la possibilità di chiamare Jorge Mendes, amico e storico procuratore di CR7, in Procura dopo le feste di Natale.Intanto, Manna è stato ascoltato riguardo alla Juve U23, creata nel 2018 per fabbricare i talenti futuri e che ha cambiato continuamente volto, ma soprattutto ha fatto circolare decine di calciatori, entrando nel mirino della Procura di Torino sulle plusvalenze, che a a questo dedica un punto dell’indagine. Come sottolinea il Corriere, l’under 23 ha movimentato compravendite di un valore superiore, per distacco, alla somma delle altre 59 società di serie C., scrive la Gazzetta.