Nell'edizione odierna, Tuttosport racconta il problema relativo all'inchiesta sull'aumento di capitale in corso per il valore i 400 milioni di euro (dopo i 300 milioni immessi nel 2019-2020). "Sembra tuttavia un pericolo non così preoccupante perché la garanzia viene da Exor, che detiene il 64% delle azioni e onorerà la parte di sua competenza (ha già versato 75 dei 256 milioni). Potrebbero sfilarsi Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit, che si sono impegnate a sottoscrivere le eventuali azioni della Juventus invendute, ma dovranno valutare bene se dire no a un colosso come Exor", si legge sul quotidiano".