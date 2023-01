La Procura Federale non ha intenzione di fermarsi alla Juventus per quanto riguarda il filone delle plusvalenze. Lo svela Repubblica quest'oggi, secondo cui adesso l'inchiesta si può allargare ad altri club e in particolare al Napoli. Napoli che era stato assolto come i bianconeri nell'aprile del 2021. Sotto la lente d'ingrandimento c'è il trasferimento didal Lille.