Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono poi 3 i contratti con i valori gonfiati firmati da Cherubini: in tutto i giocatori del mercato juventino con valutazioni ritenute troppo alte sono 35. Per l'attuale direttore sportivo della Juventus sono stati richiesti 6 mesi e 20 giorni per Cherubini. Per Pavel Nedved, 8 e gran parte del Cda bianconero.