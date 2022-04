Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’unico top player che ha visto la Procura ribadire una possibile valutazione gonfiata è Osimhen. Acquistato per 71,25 milioni dal Lille invece che per i 52 milioni ritenuti congrui. Pareggiato dalla clamorosa plusvalenza scaturita dai vari Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri: complessivamente ceduti dal Napoli per 20,1 milioni ma la cui valutazione totale non andava oltre gli 800mila euro secondo la Procura.