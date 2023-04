Una giornata fondamentale. La Juventus vive oggi un giorno importantissimo, con la decisione sul ricorso per la penalizzazione di 15 punti inflitta al club per il caso plusvalenze che dovrà arrivare. Forse non oggi, ma il processo comincia ora e inciderà parecchio sul prossimo futuro.Ecco la giornata in diretta, LIVE qui su ilBiancoNero.com: