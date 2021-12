Al terzo giorno di audizioni in Procura a Torino, dopo il Football Director Federico Cherubini e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, è stato il ascoltato Paolo, Head of Football operations. Un fatto che la Gazzetta racconta così:"Nelle due ore di interrogatorio i pubblici ministeri Mario Bendoni, Ciro Santoriello e l’aggiunto Marco Gianoglio gli hanno chiesto conto delle intercettazioni ma soprattutto della scrittura privata («la carta famosa che teoricamente non deve esistere»)Documento che non è ancora stato trovato anche se è stato analizzato quasi tutto il materiale sequestrato. Perciò nei prossimi giorni potrebbe essere ascoltato Gabasio come teste. Oggi potrebbe toccare a Manna, intanto sono stati notificati i primi inviti a comparire agli indagati Stefano Bertola e Marco Re, ex dirigenti, ma non risultano convocati Agnelli, Nedved e Paratici".