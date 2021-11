L’inchiesta della Federcalcio sulle plusvalenze della Juve è precedente a quella della Finanza. La Figc ieri, scrive il Corriere dello Sport, ha richiesto gli atti alla procura della Repubblica di Torino e il fascicolo dovrebbe arrivare in via Allegri nei prossimi giorni. "Dopo la prima relazione, a maggio, la Commissione di vigilanza sui club (Covisoc) ne ha inviata un'altra, più dettagliata, a ottobre. Su quest'ultima si sono basati gli accertamenti della Consob, l'autorità che vigila sulle società quotate in Borsa, e probabilmente anche della finanza. La Juve è al centro della vicenda federale-sportiva, ma anche Genoa, Sampdoria, Atalanta, Roma e Napoli sono sotto la lente d'ingrandimento per altri incroci di mercato".