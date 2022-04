Guido Vaciago, nell'edizione odierna di Tuttosport, parla così della questione plusvalenze: "La domanda, a questo punto è: nel prossimo calciomercato, al momento di chiudere un’operazione, i club dovranno chiedere il parere degli esperti per sapere se il prezzo è giusto? Per esperti si intende quelli che hanno compilato la tabella della Procura Federale, stabilendo il «giusto prezzo» per i giocatori coinvolti nell’inchiesta sulla presunta irregolarità delle plusvalenze. Perché al netto delle richieste dell’accusa e della sentenza attesa venerdì, il nocciolo di questa vicenda non è un dettaglio per il mondo del calcio. Il metodo per calcolare con oggettivita esattezza il prezzo di un giocatore potrebbe essere il sacro Graal del calciomercato che diventerebbe finalmente scienza".