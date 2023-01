Fischio d'inizio, riparte la partita fuori dal campo legata alle plusvalenze,Impossibile fissare una valutazione oggettiva alle prestazioni dei giocatori, questa la motivazione dietro la sentenza che aveva prosciolto i vari club. La procura della Figc però, dopo aver esaminato gli atti della Procura di Torino inerenti l'inchiesta prisma, ha richiesto - il 22 dicembre -- L'udienza presso la corte federale d'appello inizierà oggi alle 12:30, il procuratore, Giuseppe Chiné, motiverà la propria istanza e avanzerà nuove richieste sanzionatorie.ma in questo caso, riferisce Tuttosport, tali richieste potrebbero essere più pesanti. Poi toccherà ai rappresentanti dei club e dei dirigenti; prima per sollevare delle eccezioni di inammissibilità e poi difendersi nuovamente nel merito.- Tra i punti principali su cui si muoverà la difesa ci sarà quello, scrive il quotidiano, del "ne bis in idem",C'è poi la parzialità della richiesta di revocazione (visto che non riguarda il Napoli) anche se la sentenza della corte era univoca per tutti. Un altro aspetto riguarda quello poi delle sanzioni. I club infatti, se il Procuratore cambierà le richieste,- Non è da escludere che già oggi la corte decida e ci sono tre scenari possibili. Il primo è che la revocazione sia ritenuta. Il secondo è che la revocazione siae quindi anche in questo caso tutti sarebbero prosciolti e c'è poi la terza via. Ovvero che la revocazione sia ammissibile e anche fondata nel merito. Se così fosse, la Juventus e gli altri club avrebbero 30 giorni per ricorrere al Collegio di Garanzia e riformulare tutte le eccezioni di inammissibilità.