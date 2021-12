Cosa succederà ora? E' la domanda che ognuno si è posto riguardo all'inchiesta sulle plusvalenze. Ecco, ora ricomincia una nuova fase di studio. In pochi giorni sono stati ascoltatisi sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ora potrebbe arrivare il momento di Mendes, agente di Ronaldo e sempre più al centro dell'inchiesta. Come racconta il Corriere dello Sport, l'intercettazione della telefonata tra- la famosa carta di Ronaldo - fa parte di un dossier che avrebbe convinto i pm dell'esistenza di quella scrittura privata.Allegri ieri ha ribadito come tutto questo non tocchi la squadra: "Per quanto riguarda l'ambiente, la serenità è totale. Per il resto non ho niente da commentare, la società ha fatto comunicati, ha professionisti che si occupano della vicenda, ci dà totale tranquillità e credo sia la cosa più importante".