"E' un sistema malato quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche ai dirigenti della Juventus. L'inchiesta penale è praticamente chiusa, ma invieremo alla procura sportiva tutti gli atti che abbiamo raccolto e non solo sulla squadra bianconera".Maurizio Arrivabene, AD della Juventus, è stato interrogato per tre ore questo pomeriggio dalla Procura di Torino. Per Repubblica, le domande sono state "soprattutto sulla situazione che ha trovato in società nel momento in cui gli sono state conferite le deleghe da amministratore delegato relative all’Area Football e sulle decisioni relative all’ultimo periodo, non avendo avuto alcun ruolo nei bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni che sono finiti sotto inchiesta". Prima dell'arrivo di Arrivabene, per gli inquirenti, "ci sarebbe stata una gestione malsana delle plusvalenze" come strumenti per salvare il bilancio. Dunque è probabile che sia stato chiesta anche la questione relativa alla "scrittura privata" con Ronaldo.Secondo l'Ansa, inoltre, dalle numerose intercettazioni potrebbero inoltre emergere elementi di interesse per la giustizia sportiva. Per ora è stato inviato il decreto di perquisizione: i verbali degli interrogatori sono secretati, dunque potrà essere divulgato solo a chiusura delle indagini".