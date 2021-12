Come racconta il Corriere della Sera, a Palazzo di Giustizia, il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello stanno valutando se convocare altri testimoni. Al momento, non sono stati convocati i sei indagati. E in futuro potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere. Come racconta il Corriere, "È una linea difensiva che potrebbe essere seguita anche dagli altri quattro accusati: il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’ex ds Fabio Paratici, ora al Tottenham, e il manager Stefano Cerrato, tutti difesi dall’avvocato Davide Sangiorgio".