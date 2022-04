Un altro passo è stato fatto, e per i PM si è rivelato molto positivo. Continua l'inchiesta denominata Prisma, volta a fare chiarezza sui conti della Juventus: presso la Procura di Torino, è stato un gran viavai di giornalisti e calciatori, oltre ovviamente agli addetti ai lavori. E con Chiellini, Bonucci e Cuadrado, per un totale di sei ore, sono terminati i colloqui con i giocatori della Juventus. Del presente e del passato.



L'ULTIMO E' SARRI - Se non spunteranno altre convocazioni, infatti, i magistrati hanno concluso il giro di interrogatori. Si attende ancora l'audizione di Maurizio Sarri, allenatore bianconeri 2019-2020, che molto probabilmente sarà ascoltato dalla Guardia di Finanza nei prossimi giorni. I magistrati sono ormai convinti di aver acquisito tutte le informazioni necessarie, pertanto possono chiudere questa fase e lasciar lavorare Enrico Stasi.



TOCCA A STASI - L'ultimo passaggio, prima della chiusura delle indagini, è il lavoro di Stasi, consulente economico. I giocatori avrebbero infatti confermato la tesi dei pm, raccontando dunque che l'accordo per il taglio degli stipendi e la restituzione siano avvenuti in simultanea. Stasi dovrà analizzare il materiale acquisito nelle perquisizioni e compararlo con i bilanci della Juventus. Deve cioè capire se ci sono state delle irregolarità: serviranno ancora mesi, probabilmente due, per chiudere tutte le indagini. La linea dei pm, importante, non sarebbe stata comunicata a bilancio la conseguente posizione debitoria.



COSA SUCCEDE ORA? - Una volta chiuse le indagini, si proseguirà con il processo - processo che a breve inizierà sul caso plusvalenze, da parte del Tribunale nazionale della Figc: il 12, 14 e 15 aprile al via la prima fase, in videoconferenza - e si capiranno possibili sanzioni e conseguenze. Fondamentale ricordare come i giocatori chiamati a testimoniare non siano indagati: semplicemente, sono stati ascoltati come persone informate dei fatti.