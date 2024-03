Inchiesta Milan: la precisazione di RedBird

La perquisizione dellapresso la sede del, in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Milano che vede fra gli indagati l'ex ad Ivan Gazidis e il suo successore Giorgio Furlani con l'accusa di "ostacolo all'autorità di controllo" sulla compravendita del club da parte del fondo, sta facendo discutere e portando a nuove prese di posizione. Tramite un portavoce, il fondo di investimenti USA di Gerryha voluto smentire categoricamente - e in maniera diretta - le accuse che vogliono il Milan ancora in controllo di“RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club., compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell’indagine", la precisazione. "Quando abbiamo assunto il controllo del Club dopo il closing, Elliott ha fornito un prestito a RedBird con scadenza a tre anni e nessun diritto di voto., tutto il resto toglie tempo al raggiungimento di questo obiettivo"."Non sono in corso - la chiosa finale - discussioni con alcun investitore che potrebbe esercitare un controllo sul Club. RedBird è il proprietario di controllo di AC Milan e tale rimarrà”.