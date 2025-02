Inchiesta Le Iene sull'Inter, Roma: 'Cos'hanno da nascondere? Non rispondono'

AFP via Getty Images

Oggi, nel corso della trasmissione A Pranzo consu CRC, è intervenuto il giornalista de Le Iene, che ha parlato del caso legato alla società Microgame e al coinvolgimento dell'Inter in una vicenda riguardante il mondo delle scommesse.Roma ha sottolineato alcune discrepanze nelle dichiarazioni rilasciate dalla società nerazzurra, affermando che l’Inter non avrebbe fornito un quadro completo della situazione:"La società Microgame controlla un sito che raccoglie scommesse, dove se vuoi scommettere, ti devi registrare e firmare un contratto con Microgame. Microgame fornisce servizi informatici alle Bitcoin del gioco d’azzardo e tramite un altro sito raccoglie le scommesse. Queste cose l’Inter non le ha dette: è tutto parziale quello che dicono i nerazzurri. Marotta ha detto che è parzialmente impreparato sulla vicenda."

Il giornalista ha poi raccontato il confronto avuto con l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, che non ha fornito risposte esaustive alle sue domande:"Non sono soddisfatto delle domande che ho posto a Marotta. Dopo la scarsa risposta, Marotta se n'è andato. Non ho potuto fare altre domande poiché non mi è stato possibile. Lui ha dribblato e se ne è andato. Il suo è stato un ottimo dribbling."Roma ha anche respinto lesecondo cui la sua inchiesta sarebbe stata superficiale o carente di informazioni:"Non è vero che non eravamo informati. Siamo preparatissimi e informatissimi sulla vicenda. Microgame, la società amministrata da Carassai, raccoglie le scommesse sulle partite di Serie A. Nel servizio faccio vedere che avrei potuto scommettere sulla partita di sabato attraverso il sito di proprietà di Microgame."Tuttavia, il giornalista ha ammesso di non avere ancoraconcrete di illeciti, ma ha espresso perplessità sul silenzio della società nerazzurra e di Carassai, l'amministratore di Microgame:"Non abbiamo prove di misfatti al momento. Non ho mai avuto una risposta dell'Inter privatamente. Ho provato a contattare lo stesso Carassai e mi ha risposto che preferiva non parlare di questo argomento. Se non c’è niente da nascondere, perché sottrarsi? È nel tuo interesse chiarire la tua posizione. Questo defilarsi insospettisce: vogliono mantenere un’aria di opacità su questa vicenda."Per ora, l'inchiesta di Le Iene sembra essersi fermata in attesa di eventuali sviluppi o repliche ufficiali da parte dei diretti interessati:"I prossimi step? Per ora non ci sono novità. Se ci dovesse contattarci l’Inter o Carassai gli daremo diritto di replica, ma al momento ci fermiamo qua."La vicenda resta dunque aperta, e resta da capire se l'Inter deciderà di fornire ulteriori chiarimenti o se emergeranno nuovi elementi in grado di fare maggiore luce sulla questione.