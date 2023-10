Il PM Chiara Maina ha chiesto, nell'ambito del processo nato dall'inchiesta Last Banner, la conferma in appello delle condanne di primo grado per alcuni capi ultras della Juventus, accusati di esercitare pressioni illecite sul club per non perdere una serie di benefici. "Last Banner non è stata un'inchiesta semplice", le sue parole riportate dall'ANSA, "Non si tratta di una banale vicenda da stadio messa in atto da soggetti agitati, ma la gestione delle curve che è anche un problema della gestione di ordine pubblico". La sentenza aveva portato alla condanna di Dino Mocciola, considerato il leader dei Drughi, a 4 anni e 10 mesi, di Domenico Scarano, (deceduto nel maggio scorso), a 3 anni e 3 mesi, di Salvatore Cava a 2 anni e 4 mesi, di Sergio Genre a 2 anni e 6 mesi, di Umberto Toia a 1 anno e sei mesi e di Giuseppe Franzo 1 anno e 2 mesi.