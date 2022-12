Quello che è appena cominciato sarà uno dei mesi più roventi nella storia più recente della Juve, impegnata a risolvere nel miglior modo possibile la questione legata alle plusvalenze e alle manovre sugli stipendi, che da più di una settimana tengono banco nel quartier generale della Continassa.- Saranno diverse le fasi e le date da sottolineare a matita rossa per i dirigenti bianconeri, che il 27 dicembre indurrano la prima assemblea degli azionisti per approvare uno dei bilanci più delicati dell'era Juventus. E' attesa invece entro il 19 dicembre la decisione della Procura generale della Cassazione, circa l'istanza presentata dalla Vecchia Signora per spostare la competenza della Procura di Torino a quella di Milano, dove ha sede la Borsa. Il 21 dicembre sarà invece fissata un udienza in camera di consiglio, in seguito alla 'contestazione per il presunto reato di dichiarazione fiscale fraudolenta, avvalendosi di fatture emesse da agenti sportivi'. Al termine delle festività invece, i pm di Torino dovrebbero inviare gli atti anche ad altre procure per approfondire ulteriormente la questione. L'appuntamento più delicato sarà invece nel nuovo anno, quando il 18 gennaio si svolgerà il secondo cda per annunciare il nuovo consiglio di amministrazione.- Nel frattempo da Piazza Affari continuano ad arrivare pessime notizie, dato che anche nella giornata di ieri è stato registrato un negativo di 3,52%, toccando di fatto il punto più basso da inizio 2017.