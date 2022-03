Ritorna a fare rumore l'inchiesta 'Prisma' che vede coinvolta la Juventus ed altre società della Serie A con l'accusa di falso in bilancio. Al centro di tutto ci sarebbe la riduzione degli stipendi accordata tra scoietà e giocatori nel marzo del 2020, con l'accusa che sta indagando su quanto sia effettivamente accaduto.



PARLA DYBALA - Dopo le perquisizioni effettuate nella giornata di ieri, l'attaccante argentino Paulo Dybala è stato chiamato a testimoniare in udienza, divenendo di fatto il primo della lista a presentarsi in tribunale. La Joya è arrivato in sede verso le ore 15, in compagnia del suo autista di fiducia Mariano e ora spetterà ai magistrati cercare di capire quale siano stati i ruoli dei calciatori e dei dirigenti in questa indagine. Questo lascia presagire anche ad uno slittamento della chiusura dell'inchiesta, preventivata entro la fine della primavera.