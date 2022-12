può entrare adesso in gioco. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell'inchiesta della Procura disulla, CR7 potrebbe chiedere di avere subito quei 19.9 milioni di euro: ancora gli spettano, per il portoghese. Sono accordi presi in precedenza con il club bianconero, prima di partire in fretta e furia verso Manchester.Ronaldo si è affidato a un avvocato di fiducia per richiedere gli atti del procedimento penale: ci sono alcuni dettagli sulle manovre stipendi che nel 2020 e nel 2021 hanno differito i pagamenti di alcune mensilità ai calciatori juventini. Compreso Cristiano. Sottolinea Gazzetta: l’informazione si trova nel faldone numero 14: la richiesta di CR7 è datata 4 novembre, con successivo decreto del pubblico ministero a disporre l’autorizzazione del 10 dello stesso mese.