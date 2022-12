I prossimi giorni saranno molto importanti per quel che riguarda l'inchiesta Prisma. A spiegarne i motivi é il Corriere dello Sport:"La partita tra la Juventus e la Procura di Torino sta per arrivare a un punto di svolta. È attesa infatti in questi giorni la decisione della Procura generale della Cassazione di Roma a proposito dell'istanza presentata dai legali bianconeri per chiedere il trasferimento di competenza territoriale da Torino a Milano (o a Roma). E torna d'attualità la questione legata alla famosa «carta di Ronaldo», proprio perché è CR7 con i suoi legali ad aver presentato una nuova richiesta di accesso agli atti".