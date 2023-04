La stagione della Juventus è divisa su più fronti ed entro 15 giorni arriverà la notifica da parte della procura della Figc su eventuali altri deferimenti in merito al secondo filone di inchiesta. I dirigenti bianconeri attendono solo l'avviso di chiusura indagini da parte del procuratore federale Chiné e in cui, secondo Repubblica, saranno inseriti soltanto alcuni dei temi trattati dall'inchiesta prisma.- Il documento di chiusura dell’inchiesta che sta preparando la Procura Figc punterà tutto sulle due manovre stipendi e, in particolare sul rapporto ritenuto promiscuo con gli agenti di molti dei calciatori coinvolti e alcuni pagamenti a loro favore. Non entreranno nei deferimenti, salvo sorprese, le posizioni dei calciatori per cui si va verso l'archiviazione poiché "forzati" alla firma. In sostanza tutto verterà, ancora una volta, soltanto sulle manovre dei dirigenti bianconeri. Non entrerà almeno in questo filone d'inchiesta e quindi, eventualmente, in questo secondo processo sportivo anche il discorso delle partnership con altri club.Cosa potranno fare gli avvocati della Juve? Una volta ricevuti i deferimenti, le vie legali percorribili, e quindi le tipologie di memorie difensive, saranno di fatto due e saranno da elaborare entro i 15 giorni successivi alla notifica di chiusura indagini. La prima: richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti e, quindi a una sorta di patteggiamento applicabile nell'immediato o più avanti nel tempo. La seconda: attesa degli atti di deferimento e, quindi l'avvio del secondo processo sportivo che sarà fissata entro 10 giorni dalla ricezione delle memorie difensive.