La notizia che la FIGC ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza del Tar che permetteva a Federico Cherubini e e Fabio Paratici di consultare la "carta segreta" che la Covisoc aveva mandato nell'aprile del 2021 alla Procura è arrivata ieri sera in tarda serata ma quali sono i prossimi passi sulla vicenda?La Federcalcio ha notificato il documento che chiede di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio; una richiesta di sospensiva del provvedimento per il quale si dava sette giorni di tempo per consegnare la famosa carta. Da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport,e di conseguenza annullerebbe la penalizzazione dei 15 punti. Dall'altra parte, la FIGC fa sapere che è un problema di “pregiudiziale sportiva”. Gli avvocati juventini, dal loro punto di vista, hanno violato l’iter previsto dalla legge 280 che prevede la possibilità di andare alla giustizia amministrativa solo dopo aver esaurito tutti i gradi dell’ordinamento sportivo.