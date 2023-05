Nel giro di pochi giorni, la Juve capirà le reali chance di qualificarsi in Champions il prossimo annoche può regalare la finale di Europa League e quindi la possibilità di entrare nella massima competizione europea tramite la Coppa.per decretare una nuova sanzione al club bianconero e l'impatto quindi che avrà sulla classifica la nuova penalizzazione.La giornata di ieri è stata importante perché come riporta il Corriere dello Sport, scadevano i termini per la presentazione delle memorie difensive. Il club bianconero è più determinato che mai ad ottenere giustizia ecosì come aveva dichiarato il legale Maurizio Bellacosa pochi giorni fa. Non è da escludere, che se la nuova sanzione dovesse scontentare e non convincere di nuovo, il club ricorrerà ancora al Collegio di Garanzia del Coni per un nuovo ricorso. Questo, allungherebbe ancora di più i tempi.