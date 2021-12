Dopo una settimana caldissima per quanto riguarda l'inchiesta Prisma, è il momento di fare un rapido recap della situazione.La Juventus è sotto indagine della Procura di Torino (che sta per passare le documentazioni agli organi Figc) per false comunicazioni e fatturazioni. Si indaga soprattutto su una serie di operazioni di mercato all'insegna delle plusvalenze reciproche tra Juve e alri club coinvolti in scambi di mercato, spesso con valutazioni che agli inquirenti sembrano gonfiate ad arte per dare una sistemata artificiosa ai bilanci. Inoltre, gli inquirenti sono alla ricerca di una scrittura privata, la famosa "carta che tecnicamente non deve esistere" (avvocato Gabasio a Cherubini, intercettazione telefonica di settembre) che nasconderebbe effetti economici della cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United non dichiarati ufficialmente.I PM che stanno conducendo l'inchiesta sono i sostituti procuratori Ciro Santoriello e Mario Bendoni, insieme al procuratore aggiunto Marco Gianoglio, già membro del pool di Calciopoli. A proposito, a breve sarà coinvolto come consulente il commercialista Enrico Stasi, che già analizzò i bilanci del club bianconero in quel torrido 2006.Sul registro ci sono 7 nomi: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio e gli ex Fabio Paratici, Marco Re e Stefano Bertola. Gli avvocati difensori della Juve in questo contesto sono Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio. Per ora sono stati interrogati uomini non indagati: Federico Cherubini, Maurizio Arrivabene e Giovanni Manna. A dire il vero sarebbero stati sentiti pure gli indagati Re e Bertola, che però si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.Dopo il blitz della Guardia di Finanza venerdì scorso alla Continassa, sono scattate in questi giorni nuove perquisizioni negli uffici della Juventus. E arriveranno naturalmente nuovi interrogatori: tra i numerosi nomi interessanti per la Procurara torinese, anche quello di Jorge Mendes.A essere chiamato in causa è l'articolo 31 del Codice di giustizia sportiva. A seconda della gravità e dell'incidenza dell'eventuale illecito juventino, ci si dovrebbe attestare su multe o punti di penalizzazione in classifica.