. Questo, in sintesi, il contenuto dellache il 18 novembre 2020 il dirigente Stefanoha inviato al presidente dellaAndrea, ora sequestrata dallanell'ambito dell'che vede i vertici del club bianconero indagati per false comunicazioni sociali in relazione ai bilanci 2019, 2020 e 2021. Lo riferisce Il Corriere della Sera, secondo cui Bertola, riportando alcuni appunti relativi alla situazione finanziaria della società in vista della predisposizione del bilancio 2021, evidenziò al presidente che il risultato era "molto pesante" e si aggirava intorno a -116 milioni. Maerano previste appunto attraverso "riduzioni di stipendi" e "plusvalenze"."Nelle contestazioni si evidenzia, ad esempio in relazione allo stesso bilancio 2021, che senza ilil patrimonio netto avrebbe registrato un passivo di circa 175 milioni", spiega il CdS. "E se le "manovre stipendi" — i presunti accordi segreti con i giocatori per dilazionare il pagamento di quattro mensilità di stipendio per le stagioni 2019/20 e 2020/21 — sarebbero state un escamotage ideato in tempi di pandemia, le plusvalenze sarebbero invece uno strumento collaudato". Lo stesso direttore sportivo Federicoparla nel proprio "Libro Nero" di "utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali" , peraltro stigmatizzando l'operato complessivo di Fabio(all'epoca suo superiore) e soprattutto evidenziando che. Una bocciatura, in pratica, alle plusvalenze "artificiali", portatrici di "beneficio immediato" e "carico ammortamenti".