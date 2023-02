Nuovi dettagli dalle pagine dell'Inchiesta Prisma, in particolare riguardo alla Manovra stipendi, che è - insieme alle plusvalenze - al centro delle discussioni dell'interrogatorio in Procura di Paolo Piccatti, 65 anni, presidente del collegio sindacale della Juve dal 23 novembre 2009 al 29 novembre 2021. Dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera: "Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati. La scrittura privata tra Agnelli e l’allora capitano Chiellini? Mai vista""Assolutamente no, non ne sapevamo niente. Noi non eravamo a conoscenza di nulla di tutto questo. Ho visto questi atti nel vostro fascicolo, tutto questo ambaradan non ci è mai stato comunicato. Se avessimo avuto conoscenza di fatti di questa natura, ci saremmo agitati non male. Le manovre dovevano essere comunicata e noi, certamente. Soprattutto dovevano essere eseguite e recepite in modalità totalmente differente. Confermo che sono scosso e arrabbiato"- "Il problema delle plusvalenze non è mai giunto alla nostra attenzione. Se posso osare, siamo andati anche a leggere la nuova relazione di Deloitte, che non effettua rilievi sul tema plusvalenze".