Serie B? Penalizzazioni? L'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino, secondo quanto riportato da Libero, che cita fonti rilevanti e accreditate, in merito agli illeciti imputati alla Juventus può portare a una penalizzazione in termini di punti, da quantificare, per quanto concerne la classifica di questa stagione. Ma non si dovrebbe arrivare alla retrocessione, come avvenuto nel 2006.