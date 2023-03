Novità nell'inchiestache lasciò il club il 29 ottobre 2020 dopo 9 anni, è stato sentito dai pm in Procura a Torino lo scorso 17 febbraio. Al centro ancora una volta l'ex dirigente bianconero, Fabio Paratici di cui Lombardo parla così: "Aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre e mi chiavava anche di notte. Acune società amiche hanno fatto da 'banca' per permettere alla Juve di fare plusvalenze", riporta Repubblica."Io custodivo le side letter in una valigetta, sempre con me, anche a casa.Tutti i direttori sportivi volevano una recompra, ma non poteva essere registrata la plusvalenza fin tanto che non scadeva la condizione. I dirigenti juventini mi dicevano di tenerle io perché era meglio che non uscissero. Il testo era predisposto da Gabasio, il cui ruolo è cresciuto dopo Marotta, che era più prudente. Dopo di lui non c'era più un'operazione che teneva"."Con l'Atalanta 14,5 milioni di euro: 4 per Mattiello, 4 per Muratore, 3,5 per Caldara e 3 per Romero.. Anche per Orsolini, Demiral, Traorè, Mulè, Audero, Peeters, Cerri con il Cagliari e Mandragora all'Udinese per 20 milioni di euro: si rendono conto che con questa recompra non potevano più registrarla subito. Un contratto strano, era ancora il periodo di Marotta e io chiesi: perché ce lo riprendiamo che non giocherà mai nella Juve? Mi dissero che avevamo un obbligo".SUGLI STIPENDI - Lombardo ha poi parlato anche del tema relativo alla manvora stipendi: "Per la prima, avevo preparato le buste: 2 per ogni calciatore, in una la riduzione, l'altra per rimetterla firmata"