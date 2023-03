L'avvocato Afeltra, ha parlato a Radio Radio dell'inchiesta in cui è coinvolta la Juventus: "Nella sentenza si dice che la Juventus non viene colpita per le plusvalenze ma per le plurime e recidive ed erronee utilizzazioni delle componenti che conducono alla formazione del bilancio. Bisognerebbe andare a vedere le plusvalenze caso per caso e sarà molto difficile per la giustizia sportiva ottenere un’altra condanna per la manovra stipendi. Perché altro non è che uno dei componenti che porta alla formazione del bilancio. Sapendo che non potevano condannarli per le plusvalenze hanno corretto il tiro. Peggio ancora se il consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del Tar".